CAPITAL B : Capital B : acquisition de 126 BTC pour 12,4 MEUR, détention totale de 2 201 BTC et'BTC Yield' de 1 519,5% depuis le début de l'année

Réalisation définitive de l'augmentation de capital à ~3,47 € par action, pour un montant de ~8,7 M€, intégralement souscrite par Peak Hodl Ltd, annoncée le 22 juillet 2025, permettant l'acquisition de 80 BTC pour ~7,9 M€

Réalisation définitive de l'augmentation de capital à ~2,90 € par action, pour un montant de ~5 M€, intégralement souscrite par TOBAM BITCOIN ALPHA FUND, annoncée le 4 août 2025, permettant l'acquisition de 46 BTC pour ~4,5 M€

Conversion définitive de l'intégralité des OCA A-02 détenues par TOBAM en 2 121 040 actions ordinaires de la Société, et requête de conversion de 4 760 000 OCA B-01 détenues par Fulgur Ventures en 8 750 000 actions ordinaires de la Société

‘BTC Yield' de ~1 519,5% depuis le début de l'année et de ~18,1% depuis le début du trimestre

‘BTC Gain' de ~607,8 BTC depuis le début de l'année et de ~324,5 BTC depuis le début du trimestre

‘BTC € Gain' de ~60,0 M€ depuis le début de l'année et ~32,0 M€ depuis le début du trimestre

Détention totale par le groupe de 2 201 BTC pour ~201,5 M€ à ~91 568 € par bitcoin

Puteaux, le 11 août 2025 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALCPB) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, confirme la réalisation définitive de l'augmentation de capital à ~3,47 € par action, pour un montant de ~8,7 M€, intégralement souscrite par Peak Hodl Ltd, annoncée le 22 juillet 2025, permettant l'acquisition de 80 BTC pour un montant de ~7,9 M€. La Société annonce également la réalisation définitive de l'augmentation de capital à ~2,90 € par action, pour un montant de ~5 M€, intégralement souscrite par TOBAM BITCOIN ALPHA FUND, annoncée le 4 août 2025, permettant l'acquisition de 46 BTC pour un montant de ~4,5 M€. La Société annonce également la conversion définitive de l'intégralité des OCA A-02 détenues par TOBAM en 2 121 040 actions ordinaires de la Société, ainsi que la requête de conversion de 4 760 000 OCA B-01 détenues par Fulgur Ventures en 8 750 000 actions ordinaires de la Société. Le Groupe atteint depuis le début de l'année un ‘BTC Yield' de ~1 519,5%, un ‘BTC Gain' de ~607,8 BTC, et un ‘BTC € Gain' de ~60,0 M€. A ce jour, Capital B et sa filiale The Blockchain Group Luxembourg SA détiennent un total de 2 201 BTC pour une valeur totale d'acquisition de ~201,5 M€ sur la base d'un prix moyen de ~91 568 € par bitcoin. La Société renforce ainsi sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales. Une présentation expliquant la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur son site internet : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Réalisation définitive d'opérations précédemment annoncées

Le 22 juillet 2025, la Société annonçait sa décision de réaliser, agissant en vertu de la 12 ème résolution consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2025, une augmentation de capital d'un montant total de 8 673 250 euros (prime d'émission incluse), par émission de 2 500 000 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix par action de 3,4693 euros.

La Société annonce la réalisation définitive de l'opération, résultant en la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de Peak Hodl Ltd dans les proportions visées ci-après :

Investisseur Nombre d'actions Montant (€) Peak Hodl Ltd 2 500 000 8 673 250 € TOTAL 2 500 000 8 673 250 €

Le 4 août 2025, la Société annonçait sa décision de réaliser, agissant en vertu de la 12 ème résolution consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2025, une augmentation de capital d'un montant total de 4 999 999,75 euros (prime d'émission incluse), par émission de 1 721 763 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix par action de 2,9040 euros.

La Société annonce la réalisation définitive de l'opération, résultant en la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de TOBAM BITCOIN ALPHA FUND dans les proportions visées ci-après :

Investisseur Nombre d'actions Montant (€) TOBAM BITCOIN ALPHA FUND 1 721 763 4 999 999,75 € TOTAL 1 721 763 4 999 999,75 €

Conversion définitive des OCA A-02 détenues par TOBAM

TOBAM a notifié la Société de son intention de convertir l'intégralité des OCA A-02 (les « OCA Tranche 2 ») qu'elle détient. La Société confirme ce jour la conversion définitive de l'intégralité des 1 500 000 OCA A-02 détenues par TOBAM, entrainant l'émission de 2 121 040 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de 0,7072 €.

La conversion de l'intégralité des 1 500 000 OCA A-02 par TOBAM entraîne l'émission de 2 121 040 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de 0,7072 €. Ce prix de conversion avait été fixé par le Conseil d'administration en appliquant un premium de 30% par rapport au prix de conversion des OCA A-01 (les « OCA Tranche 1 »).

L'émission des 2 121 040 actions ordinaires nouvelles de la Société résultant de la conversion par TOBAM de 1 500 000 OCA A-02 est intégralement libérée par compensation de créance. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-134 du Code de commerce, la libération des 2 121 040 actions ordinaires nouvelles par compensation de créance sur la Société fait l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Les OCA A-02 ont été converties en actions ordinaires de la Société dans les proportions suivantes :

Investisseur OCA A-02 converties Actions émises TOBAM 1 500 000 2 121 040 TOTAL 1 500 000 2 121 040

Requête de conversion d'OCA B-01 détenues par Fulgur Ventures

Fulgur Ventures a notifié la Société de son intention de convertir 4 760 000 OCA B-01 (les « OCA Tranche 1 ») parmi les OCA B-01 qu'il détient, en 8 750 000 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de 0,544 €, représentant un premium de 30% par rapport au cours moyen pondéré des volumes des vingt derniers jours de bourse précédant la réunion du Conseil d'Administration du 4 mars 2025 décidant de l'émission des OCA B-01.

Les OCA B-01 seront converties en actions ordinaires de la Société dans les proportions suivantes :

Investisseur OCA B-01 à convertir Actions à émettre Fulgur Ventures 4 760 000 8 750 000 TOTAL 4 760 000 8 750 000

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

Situation au 11 août 2025 Base totalement diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 12 030 185 7.38% 18 418 953 5.56% Fulgur Ventures - 0.00% 145 911 009 44.06% Adam Back 35 157 228 21.55% 36 412 138 10.99% TOBAM 11 103 561 6.81% 14 809 515 4.47% UTXO Management - 0.00% 7 999 210 2.42% Peak Hodl Ltd 2 500 000 1.53% 2 500 000 0.75% Actions Gratuites** - 0.00% 1 880 000 0.57% Public & Institutionnel 102 319 323 62.73% 103 249 822 31.18% TOTAL 163 110 297 100% 331 180 647 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du communiqué, en y ajoutant les actions résultant (i) de la conversion de l'intégralité des OCA émises ou annoncées, (ii) de l'émission dans le cadre des mesures d'ajustement au profit des porteurs d'OCA Tranche 1 émises ou exercées à date, et (iii) de l'émission des actions gratuites dont l'attribution a été décidée. La Société rappelle que le capital existant et la base totalement diluée n'incluent pas à date l'ajout potentiel d'actions à son capital social résultant (i) de la conversion des BSA 2025-01 émis comme annoncé le 7 avril 2025 ainsi que (ii) des mesures d'ajustement au profit des porteurs d'OCA Tranche 1 non exercées à date. La Société rappelle également que la base totalement diluée n'inclut pas les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM.

(**) Actions Gratuites dont l'attribution a été décidée et n'ayant pas été effectivement émises à ce jour, comptabilisées dans la base totalement diluée.

Par ailleurs, la Société rappelle l'ajout potentiel d'actions à son capital social résultant (i) de la conversion des BSA 2025-01 émis comme annoncé le 7 avril 2025, ainsi que (ii) des mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA.

La répartition de ces dernières, ajustée des BSA exercés à date ainsi que des mesures d'ajustement légales exercées ou annoncées, est la suivante :

Actionnaires Actions pouvant être émises au titre de l'exercice des

BSA 2025-01 non exercés ou annoncés à date Actions pouvant être émises au titre des mesures d'ajustement au profit des porteurs d'OCA non exercées ou annoncées à date Total Dirigeants 1 151 166 423 744 1 574 910 Fulgur Ventures 0 9 677 771 9 677 771 Adam Back 523 809 0 523 809 TOBAM 3 571 0 3 571 UTXO Management 0 530 559 530 559 Public & Institutionnel 5 306 067 0 5 306 067 TOTAL 6 984 613 10 632 074 17 616 687

Augmentation du nombre de bitcoins détenus par la Société

Capital B annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 126 BTC supplémentaires grâce au produit de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus, dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Banque Delubac & Cie (PSAN enregistré auprès de l'AMF), a assuré l'exécution de l'acquisition des BTC issus du produit des opérations d'augmentation de capital, et s'est vu confier leur conservation sécurisée via la solution technologique de la société suisse Taurus, un leader mondial dans les infrastructures pour actifs numériques.

Détail des acquisitions de BTC par le groupe :

Date retenue Nombre de BTC acquis Coût d'acquisition par BTC Total des BTC détenus Coût par BTC détenu Coût total des BTC détenus Valeur totale des BTC détenus 11 août 2025 126 98 746 € 2 201 91 568 € 201 542 166 € 217 339 641 € 5 août 2025 62 99 889 € 2 075 91 133 € 189 100 187 € 207 269 347 € 28 juillet 2025 58 102 211 € 2 013 90 863 € 182 907 079 € 205 751 541 € 21 juillet 2025 22 101 112 € 1 955 90 526 € 176 978 818 € 197 674 331 € 14 juillet 2025 29 95 225 € 1 933 90 406 € 174 754 350 € 184 069 828 € 7 juillet 2025 116 92 175 € 1 904 90 332 € 171 992 827 € 175 501 059 € 30 juin 2025 60 91 879 € 1 788 90 213 € 161 300 535 € 164 280 027 € 23 juin 2025 75 91 792 € 1 728 90 155 € 155 787 783 € 158 616 662 € 17 juin 2025 182 93 264 € 1 653 90 081 € 148 903 379 € 154 165 568 € 2 juin 2025 624 96 447 € 1 471 89 687 € 131 929 311 € 141 874 161 € 22 mai 2025 227 93 518 € 847 84 706 € 71 746 119 € 79 209 857 € 26 mars 2025 580 81 550 € 620 81 480 € 50 517 503 € 50 560 770 € 4 décembre 2024 25 90 511 € 40 80 468 € 3 218 718 € 3 261 985 € 5 novembre 2024 15 63 729 € 15 63 729 € 955 941 € 1 223 244 €

Note : La valeur totale des BTC détenus est basée sur le coût d'acquisition par BTC de la dernière acquisition en date du présent communiqué.

Atteinte d'un ‘BTC Yield' de ~1 519,5% depuis le début de l'année et de ~18,1% depuis le début du trimestre

Le Groupe a atteint un ‘BTC Yield' de ~1 519,5% depuis le début de l'année et de ~18,1% depuis le début du trimestre. Les détails sont les suivants :

Depuis le début de l'année :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début de l'année 3 ‘BTC Gain' depuis le début de l'année ‘BTC € Gain' depuis le début de l'année 11 août 2025 2 201 163 110 297 331 180 647 664 1 519,5% 607,8 60 018 216 € 5 août 2025 2 075 156 767 494 326 958 884 634 1 446,3% 578,5 57 789 350 € 28 juillet 2025 2 013 156 767 494 325 180 839 619 1 409,8% 563,9 57 637 256 € 21 juillet 2025 1 955 155 133 905 323 547 250 604 1 373,2% 549,3 55 537 720 € 14 juillet 2025 1 933 135 400 845 320 990 295 602 1 368,3% 547,3 52 118 241 € 7 juillet 2025 1 904 134 661 845 320 251 295 594 1 348,8% 539,5 49 729 497 € 30 juin 2025 1 788 134 461 545 318 109 554 562 1 270,7% 508,3 46 701 530 € 23 juin 2025 1 728 130 170 510 316 207 689 546 1 231,7% 492,7 45 224 376 € 17 juin 2025 1 653 126 728 969 316 207 689 522 1 173,2% 469,3 43 765 888 € 2 juin 2025 1 471 108 862 920 299 355 400 491 1 097,6% 439,0 42 342 772 € 22 mai 2025 847 102 174 488 214 500 356 394 861,0% 344,4 32 206 732 € 26 mars 2025 620 93 384 449 186 413 170 332 709,8% 283,9 23 152 139 € 4 décembre 2024 40 93 384 449 95 264 449 41 141,2% 21,2 1 916 705 € 5 novembre 2024 15 85 051 121 85 051 121 17

Depuis le début du trimestre :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début du trimestre 3 ‘BTC Gain' depuis le début du trimestre ‘BTC € Gain' depuis le début du trimestre 11 août 2025 2 201 163 110 297 331 180 647 664 18,1% 324,5 32 044 262 € 5 août 2025 2 075 156 767 494 326 958 884 634 12,8% 229,1 22 881 299 € 28 juillet 2025 2 013 156 767 494 325 180 839 619 10,1% 181,3 18 535 546 € 21 juillet 2025 1 955 155 133 905 323 547 250 604 7,5% 133,6 13 510 891 € 14 juillet 2025 1 933 135 400 845 320 990 295 602 7,1% 127,3 12 118 307 € 7 juillet 2025 1 904 134 661 845 320 251 295 594 5,7% 101,8 9 384 129 € 30 juin 2025 1 788 134 461 545 318 109 554 562 69,3% 429,5 39 463 781 €

(1) Le nombre d'actions sur une base entièrement diluée comprend (i) le nombre total d'actions ordinaires en circulation, (ii) les actions qui seraient émises du fait de la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions de la Société actuellement émises, (iii) les actions attribuées gratuitement. La Société précise que le nombre d'actions sur une base entièrement diluée est ajusté pour refléter uniquement les opérations réalisées définitivement à date (i.e., excluant les opérations en cours).

(2) Le nombre de BTC par action sur une base entièrement diluée est calculé en divisant le nombre total de BTC détenus par le nombre d'actions sur une base entièrement diluée à la fin de chaque période. Le résultat est ensuite exprimé en satoshis (sats) par action sur une base entièrement diluée, arrondi à l'entier inférieur. Il y a 100 000 000 sats dans 1 BTC. Chaque sat représente 0,00000001 BTC, la plus petite unité de bitcoin.

(3) Le BTC Yield ayant pour objectif d'illustrer la manière dont la Société finance l'acquisition de BTC sur une période donnée, le calcul du nombre d'actions sur une base entièrement diluée n'intègre pas les BSA non exercés, dans la mesure où ceux-ci n'apportent pas de financement à la Société et n'ont aucun impact sur les capitaux propres de la Société tant qu'ils ne sont pas exercés. La Société communiquera ultérieurement sur l'exercice de BSA et l'acquisition de BTC en résultant.

Informations importantes sur les KPIs ‘BTC Yield', ‘BTC Gain' et ‘BTC € Gain'

La Société utilise le ‘BTC Yield', le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' comme indicateurs de suivi de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ces indicateurs illustrent la manière dont la Société finance l'acquisition de bitcoin au cours d'une période donnée :

‘ BTC Yield' : indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ;

: indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ; ‘ BTC Gain ' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et

' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et ‘ BTC € Gain ' : indicateur représentant la valeur en euros du ‘BTC Gain' calculé en multipliant le ‘BTC Gain' par le coût d'acquisition en euros par BTC de la dernière acquisition de la période applicable. La Société a choisi la dernière acquisition de la période applicable pour déterminer le prix de marché du bitcoin dans le seul but de faciliter ce calcul illustratif.

Ces indicateurs seront communiqués périodiquement par la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, notamment de manière semestrielle et annuelle.

Lorsque la Société utilise ces KPIs, elle prend également en compte les diverses limites de ces outils, notamment le fait qu'ils ne reflètent pas les dettes et autres passifs et créances sur les actifs de la Société, qui seraient de rang supérieur par rapport aux capitaux propres, et que ces indicateurs supposent que toutes les dettes seront refinancées ou, dans le cas des instruments de dette convertible de la Société (ou de ses filiales), convertis en actions ordinaires conformément à leurs conditions respectives.

En outre, le ‘BTC Yield' n'est pas, et ne doit pas être compris comme une mesure de performance opérationnelle ou une mesure financière ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Yield' n'est pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel. Il ne s'agit pas d'une mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ni d'une mesure du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, ni d'un retour sur investissement sur ses détentions de bitcoin, ni d'aucune autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas, et ne doivent pas être compris comme des mesures de performance opérationnelle ou des mesures financières ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas équivalents à un « gain » dans le contexte financier traditionnel. Ils ne sont pas non plus des outils de mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ou des mesures du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, le retour sur investissement sur ses détentions de Bitcoin, ou toute autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Il convient également de souligner que le ‘BTC € Gain' ne représente pas un gain de la juste valeur ( fair value ) des détentions de Bitcoin de la Société, et que le ‘BTC € Gain' peut être positif pendant les périodes où la Société a subi une baisse de la juste valeur de ses détentions de bitcoin.

Le cours des actions ordinaires de la Société dépend de nombreux facteurs autres que la quantité de bitcoins que la Société détient et du nombre d'actions émises ou à émettre ; par conséquent, la valeur de marché des actions de la Société peut se négocier avec une décote ou une prime par rapport à la valeur de marché des bitcoins que la Société détient. Ni le ‘BTC Yield', ni le ‘BTC Gain' ni le ‘BTC € Gain' ne sont indicatifs ou prédictifs du cours des titres de la Société.

Il est rappelé que ces KPIs ont une finalité précise, et sont utilisés par la Société pour déterminer l'utilisation qui est faite des capitaux propres, pour ce qui concerne sa détention de bitcoin uniquement.

La capacité de la Société à atteindre un ‘BTC Yield', un ‘BTC Gain' et un ‘BTC € Gain' donnés peut dépendre d'une variété de facteurs, y compris sa capacité à générer des profits supérieurs à ses charges fixes et autres dépenses, ainsi que des facteurs hors de son contrôle, tels que le prix du bitcoin, l'exigibilité de ses dettes et sa capacité à se financer à des conditions favorables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La présentation de ces KPIs n'implique aucune déclaration d'intention par la Société de verser des dividendes à ses actionnaires à l'avenir. La détention d'actions de la Société n'équivaut pas un droit de propriété directe des bitcoins détenus par la Société. Les investisseurs sont invités à consulter les états financiers et autres informations fournies par la Société. Les KPIs précités sont uniquement destinés à compléter les autres indicateurs de la Société pour ceux qui comprennent leur objectif et leurs limites, et non à remplacer l'analyse financière traditionnelle.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier annuel 2024, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

