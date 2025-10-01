Capgemini, Vallourec, Technip Energies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

AB Science a annoncé le décalage de la publication de son rapport financier semestriel. Initialement prévue le 30 septembre 2025, elle aura finalement lieu le vendredi 10 octobre au plus tard. Ce décalage doit permettre aux commissaires aux comptes d'avoir plus de temps pour achever leurs travaux d'audit précise le communiqué de presse.

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Capgemini a annoncé l'acquisition de 100 % du capital de SEIMAF, un groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire. Cette société fondée en 1994 et basée à Paris dispose d'une équipe de plus de 100 ingénieurs et techniciens opérant en France, au Royaume-Uni et en Roumanie. Ces derniers accompagnent leurs clients dans leurs processus d'amélioration de la productivité dans les domaines de l'installation générale et de la conception mécanique.

Carmat

Lors de l'audience du 30 septembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles a constaté que l'offre de reprise en plan de cession reçue le 31 juillet 2025 n'était pas recevable, l'ensemble des conditions suspensives, et notamment celle relative à l'obtention des financements nécessaires à la reprise, n'ayant pas été levées. Par conséquent, l'administrateur judiciaire a déposé auprès du Tribunal une requête en vue de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette requête va être examinée par le Tribunal le 14 octobre prochain.

Crédit Agricole

Crédit Agricole a annoncé le lancement d'un programme de rachat allant jusqu'à 22 886 191 actions ordinaires entre le 1er octobre et le 13 novembre. Cette opération a pour but de compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2025 réservée aux salariés. Les actions acquises lors de ce programme sont destinées à être annulées.

Delfingen

Ascom Participation, société détenue par les membres du comité exécutif de Delfingen, a confirmé la finalisation de l'acquisition de 185 000 titres Delfingen auprès du fonds Nobel, représentant 7,10 % du capital du groupe. La transaction a été réalisée en deux blocs : un premier de 92 500 titres le 6 août dernier au prix unitaire de 27 euros, un second de 92 500 actions le 30 septembre au même prix de 27 euros. À l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 13,02 % du capital de Delfingen.

Figeac Aéro

Figeac Aéro North America, filiale du groupe Figeac Aéro, a remporté un nouveau marché portant sur des panneaux d'empennage de jets d'affaires Bombardier, pour un montant total de 8 millions de dollars. La société sera impliquée dans la production des panneaux métalliques de revêtements équipant la dérive des jets d'affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350. L'impact sur le chiffre d'affaires est attendu dès le second semestre de l'exercice en cours.

HighCo

HighCo, spécialiste du marketing et de la communication, a réalisé l'acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette opération de croissance externe a pour but de renforcer le positionnement d'HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation. L'année dernière, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox s'élèvaient respectivement à 10,1 et 6,7 millions d'euros. Les comptes de ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er octobre 2025.

Inventiva

Inventiva a annoncé la nomination d'Andrew Obenshain au poste de directeur général à partir du 1er octobre 2025. Il va succéder à Frédéric Cren, cofondateur de la société, qui exerçait les fonctions de directeur général depuis sa création en 2012. Andrew Obenshain rejoindra également le conseil d'administration. Les deux travailleront ensemble afin d'assurer une transition harmonieuse.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera ses résultats du premier semestre.

Nanobiotix

Nanobiotix, dont le titre reste sur sept séances consécutives de hausse pour un gain impressionnant de 70,73 %, grâce à la publication de données positives sur l'un de ses traitements, a dévoilé de bons résultats semestriels. Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation a bondi de 186,02 %, à 26,6 millions d'euros. Parallèlement, les dépenses de Recherche & Développement ont diminué de 34,09 %, à 14,5 millions d'euros.

NRJ Group

NRJ Group annonce avoir finalisé la cession de la chaîne Chérie 25 (sociétés Chérie HD et STL) à RMC-BFM, filiale du Groupe CMA Media. Même si l'impact de cette cession ne pourra être définitivement déterminé que lors de la clôture de cet exercice, le groupe estime, à date, que la cession de la chaîne Chérie 25 devrait avoir un impact positif de l'ordre de 60 millions d'euros sur son résultat net part du groupe 2025.

Stellantis /Groupe Renault

Selon des données de la Plateforme Automobile, au mois de septembre, les immatriculations de voitures particulières neuves ont progressé de 1 % en France, à 140 354 unités. Celles de Stellantis sont restées stables à 36 071 véhicules, tandis que celles du Groupe Renault ont augmenté de 6,5 %, à 36 097 unités, notamment grâce à la très bonne performance de Dacia (+23,7 %). Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché français de véhicules particuliers enregistre encore un repli de 6,3 %, avec une baisse de 9,5 % pour Stellantis et une hausse de 1,7 % pour le Groupe Renault.

Stif

Stif a dévoilé un résultat net part du groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre, contre 3,4 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de la protection contre les explosions s'est affiché à 9,1 millions d'euros, contre 6,2 millions. Le chiffre d'affaires s'est également amélioré, passant de 27,7 à 36,7 millions d'euros. Le groupe a révisé à la hausse ses objectifs porté par une croissance organique solide combinée à l'expansion des deux récentes croissances externes.

Technip Energies

Technip Energies a remporté deux contrats de services pour le projet Ecoplanta de valorisation de déchets en méthanol en Espagne. Le groupe a été choisi par Repsol pour, d'une part, fournir des services d'ingénierie et d'approvisionnement et, d'autre part, pour superviser l'intégration de la technologie de gazéification d'Enerkem convertissant les déchets non recyclables en carburants et produits chimiques renouvelables.

Thales

Le Conseil d'administration de Thales a décidé de verser un acompte sur dividende en numéraire de 0,95 euro par action au titre de l'exercice 2025 en cours. Cet acompte sera détaché le 2 décembre 2025 et mis en paiement le 4 décembre 2025.

Vallourec

Le Brésilien Petrobras a commandé 30 unités de Submagnetico Free Flow, la solution du groupe français conçue pour éviter l'entartrage inorganique dans les colonnes de production. Elle permet notamment aux opérateurs de réaliser d'importantes économies, grâce à la réduction des interventions de nettoyage des puits, à la diminution de la consommation d'inhibiteurs de tartre et à une réduction significative des temps d'arrêt de production. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.