Capgemini, un rebond désormais bien amorcé

capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)

Alimenté par un timide retour à la croissance organique et, plus globalement, par un changement de perception des investisseurs à l'égard des entreprises de services du numérique, Capgemini s'est offert un rebond spectaculaire en fin d'année. A son récent plus-haut, en date du 11 décembre, l'action s'échangeait à un prix 30 % supérieur à celui auquel elle se négociait trois mois auparavant, le 9 septembre, lorsqu'elle a touché son creux annuel.

Si elle a affiché une performance négative l'an dernier (- 10,1 %), sa dynamique paraît clairement bien plus favorable. «L'action s'est retrouvée sous pression l'année dernière en raison du sentiment négatif envers le secteur et de la prudence du marché à l'égard de Capgemini, dont le chiffre d'affaires provient en grande partie de marchés finaux plus difficiles [mais] nous voyons aujourd'hui les investisseurs reprendre confiance dans un retour durable à la croissance organique», jugent les analystes de Citi.

Le champion français a en effet doublement souffert ces dix-huit derniers mois en raison d'expositions sectorielle et géographique défavorables, respectivement à cause du poids de ses clients dans l'industrie (27 % des revenus en 2024) et de la part de son activité en France (20 %). Mais Capgemini «voit aujourd'hui sa croissance redémarrer (+ 2 % en données comparables au troisième trimestre) et cela devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, car le groupe est parvenu à améliorer sa compétitivité commerciale, notamment aux Etats-Unis [28 % des revenus]», pointent les analystes d'Oddo BHF dans une note récente.

Encore du potentiel

Sur la base de ce scénario de redressement commercial, Capgemini semble encore sous-évalué, estiment ces experts. «Le titre se traite actuellement à environ 9,5 fois la valeur d'entreprise sur le résultat opérationnel estimé pour 2026, soit un niveau plutôt en bas de la fourchette historique (entre 8 et 12 fois), a calculé Oddo BHF, sachant que le retour à une croissance organique supérieure à 4 %, qui nous semble envisageable dès le premier semestre 2026, permettrait, selon nous, de se rapprocher du haut de fourchette.» Profitant de bases de comparaison plus favorables et d'un léger redémarrage du marché français, le groupe semble également en mesure d'atteindre la borne haute de ses prévisions annuelles de croissance (entre 2 % et 2,5 % à changes constants). L'acquisition de WNS Holdings désormais finalisée, Capgemini va pouvoir développer son offre d'externalisation de processus métiers par l'intégration d'agents d'intelligence artificielle décuplant le potentiel d'automatisation. «Cela répond à une demande croissante des grandes entreprises et devrait engendrer la signature de contrats significatifs lors des prochains semestres», avance Oddo BHF.

Nous recommandons d'acheter la valeur pour miser sur la poursuite du redressement des performances financières.