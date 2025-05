Capgemini: TCG Companies passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 13:32









(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 8.207.251 actions, soit 4,79% du capital et des droits de vote.



Le déclarant, une société basée à Los Angeles et agissant en qualité d'investment adviser pour le compte de fonds, explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession, sur le marché, d'actions du groupe français de services informatiques.





Valeurs associées CAPGEMINI 150,3000 EUR Euronext Paris -0,23%