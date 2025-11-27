 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 097,50
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capgemini, SMCP, Tour Eiffel... les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 27/11/2025 à 18:27

(AOF) - Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Capgemini a annoncé que son douzième plan d'actionnariat salarié a rencontré un fort succès. L'augmentation de capital qui en résulte représente 1,6% du capital social du groupe et contribuera à maintenir l'actionnariat salarié de Capgemini autour de 8% du capital. Conformément aux modalités du plan publiées le 11 septembre 2025, 2,7 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros. L'augmentation de capital correspondante de 299 millions d'euros devrait devrait être effective le 18 décembre 2025.

Genfit

Genfit, société biopharmaceutique engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la nomination du Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical. Membre du comité exécutif, il supervisera la stratégie, l'orientation et l'exécution des plans de développement clinique et dirigera les équipes cliniques (opérations et stratégie), biométrie et pharmacovigilance.

Laurent Perrier

La maison de Champagne précisera ses résultats du premier semestre.

SMCP

SMCP a été informée du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Les actions SMCP concernées incluent une participation de 28% du capital détenue par Glas, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par European TopSoho S.à r.l. (ETS), dont Glas a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS. Elles incluent aussi une participation de 15,5% du capital, restituée en août 2025, détenue et administrée par ETS, le curateur ayant obtenu une autorisation du Tribunal de Luxembourg le 21 novembre 2025.

Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec Sopra Steria, spécialiste du conseil et des services numériques, pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé au 8 rue du Dauphiné dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Ce bail porte sur 5 238 mètres carrés de bureaux, complétés par 560 mètres carrés de balcons, terrasses et rooftop.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

AQUILA
3,780 EUR Euronext Paris 0,00%
CAPGEMINI
133,8500 EUR Euronext Paris +0,71%
GENFIT
4,2700 EUR Euronext Paris +6,43%
LAURENT PERRIER
95,800 EUR Euronext Paris +3,46%
SMCP
5,9500 EUR Euronext Paris -0,83%
TOUR EIFFEL
4,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 18:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

