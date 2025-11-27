Capgemini, SMCP, Tour Eiffel... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aquila
Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Capgemini a annoncé que son douzième plan d'actionnariat salarié a rencontré un fort succès. L'augmentation de capital qui en résulte représente 1,6% du capital social du groupe et contribuera à maintenir l'actionnariat salarié de Capgemini autour de 8% du capital. Conformément aux modalités du plan publiées le 11 septembre 2025, 2,7 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros. L'augmentation de capital correspondante de 299 millions d'euros devrait devrait être effective le 18 décembre 2025.
Genfit, société biopharmaceutique engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la nomination du Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical. Membre du comité exécutif, il supervisera la stratégie, l'orientation et l'exécution des plans de développement clinique et dirigera les équipes cliniques (opérations et stratégie), biométrie et pharmacovigilance.
Laurent Perrier
La maison de Champagne précisera ses résultats du premier semestre.
SMCP
SMCP a été informée du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Les actions SMCP concernées incluent une participation de 28% du capital détenue par Glas, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par European TopSoho S.à r.l. (ETS), dont Glas a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS. Elles incluent aussi une participation de 15,5% du capital, restituée en août 2025, détenue et administrée par ETS, le curateur ayant obtenu une autorisation du Tribunal de Luxembourg le 21 novembre 2025.
Tour Eiffel
La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec Sopra Steria, spécialiste du conseil et des services numériques, pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé au 8 rue du Dauphiné dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Ce bail porte sur 5 238 mètres carrés de bureaux, complétés par 560 mètres carrés de balcons, terrasses et rooftop.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer