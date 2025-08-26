Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Capgemini signe un accord pour l’acquisition de Cloud4C en Inde
26/08/2025
Le logo de Capgemini
(Au §1, bien lire "mardi")
(Reuters) -Le groupe français de services informatiques Capgemini a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de Cloud4C, fournisseur indien de services cloud, et dit viser une finalisation de l'opération dans les prochains mois.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
