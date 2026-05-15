CapGemini : sauve in extremis le support crucial des 96,2E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 17:23
Le titre "se sauve" d'un scénario dommageable comme une rechute vers 81,5E, support testé mi-décembre 2018.
Le rebond du jour va se heurter à de nombreux obstacles comme 101,25E ("gap" du 11 mai) puis 103E, niveau des MM20 et MM50 qui convergent à ce niveau, lequel coïncide avec la résistance oblique court terme.
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