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CapGemini : sauve in extremis le support crucial des 96,2E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 17:23

CapGemini rebondit de 3% vers 99,7E et sauve in extremis le support crucial des 96,2E, testé à l'ouverture (96,3E) puis du 23 au 30 mars et en intraday le 9 avril... mais aussi du 26 octobre 2020.

Le titre "se sauve" d'un scénario dommageable comme une rechute vers 81,5E, support testé mi-décembre 2018.
Le rebond du jour va se heurter à de nombreux obstacles comme 101,25E ("gap" du 11 mai) puis 103E, niveau des MM20 et MM50 qui convergent à ce niveau, lequel coïncide avec la résistance oblique court terme.

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