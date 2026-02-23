 Aller au contenu principal
Capgemini s'allie à OpenAI pour l'IA en entreprise
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:22

Capgemini annonce un nouveau partenariat stratégique avec OpenAI pour "accélérer la prochaine ère de transformation de l'IA en entreprise" grâce à Frontier, la nouvelle plateforme d'OpenAI destinée à construire, déployer et gérer des collègues IA "capables de réaliser un travail réel à l'échelle de l'entreprise".

En tant que membre fondateur de l'OpenAI Frontier Alliance, Capgemini se concentrera sur les défis d'intégration business, de données, organisationnels et systèmes auxquels sont confrontés les clients, afin de déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise.

Le groupe français apportera son expérience sectorielle, ses capacités stratégiques et de transformation, ainsi que des actifs avancés en IA, données et cloud, pour offrir une transformation business intégrée et complète à ses clients à l'échelle mondiale.

Soutenu par la recherche d'OpenAI et l'expertise produit dans le cloud IA d'entreprise, les agents, les API et ChatGPT Enterprise, le partenariat développera des processus opérationnels d'IA d'entreprise de nouvelle génération et remodelera les flux de travail multi-agents.

Ensemble, les partenaires co-développeront des solutions industrielles sur mesure ciblant certains secteurs, par exemple les produits de consommation et la distribution, les services financiers, les sciences de la vie ainsi que l'énergie et les services publics.

"Ensemble, Capgemini et OpenAI ont l'intention d'offrir à leurs clients des produits d'IA de niveau entreprise combinés aux capacités d'implémentation nécessaires pour obtenir des résultats commerciaux mesurables dans toute leur organisation", affirme Capgemini.

Valeurs associées

CAPGEMINI
101,8500 EUR Euronext Paris -2,54%
