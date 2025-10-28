Capgemini révise ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 07:42
En revanche, il resserre en baisse sa fourchette cible de marge opérationnelle à entre 13,3 et 13,4% (au lieu de 13,3 à 13,5%), et laisse inchangée sa prévision d'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.
Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe de services informatiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,39 MdsEUR, en hausse de +0,3% sur un an en données publiées et de +2,9% à taux de change constants.
Les prises de commandes de Capgemini se sont élevées à 5,16 MdsEUR, en croissance de +1,5% à taux de change constants, ce qui implique un ratio 'book-to-bill' de 0,96 sur la période, 'conforme à la saisonnalité habituelle' selon le groupe.
'Dans l'ensemble, la dynamique de la demande demeure inchangée, les clients continuant à investir de manière sélective dans des initiatives favorisant l'efficacité et la transformation stratégique, plutôt que dans des programmes orientés vers la croissance', précise-t-il.
Valeurs associées
|128,150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le groupe français Métal Blanc, repreneur potentiel du métallurgiste Novasco (ex-Ascometal) en redressement judiciaire, n'a pas déposé d'offre incluant l'aciérie électrique d'Hagondange (Moselle), laissant 450 emplois menacés, a-t-on appris lundi de source syndicale. ... Lire la suite
-
Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech. La capacité totale des contrats d'achat ... Lire la suite
-
Le groupe Saur, 3e entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez et qui cherche à s'étendre à l'étranger, a remporté au Qatar un contrat pour la gestion des eaux usées de la capitale Doha et du sud du pays, a annoncé l'entreprise lundi. D'un montant d'environ ... Lire la suite
-
Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE, toujours soutenues par les hybrides, ont bondi de 10% en septembre sur un an, troisième mois de hausse d'affilée après le net recul de juin, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer