 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 242,00
-0,14%
Indices
Chiffres-clés

Capgemini révise ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 07:42

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Capgemini fait part d'une mise à jour de ses objectifs financiers pour 2025, visant désormais une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre +2 et +2,5% (contre -1 et +1% précédemment).

En revanche, il resserre en baisse sa fourchette cible de marge opérationnelle à entre 13,3 et 13,4% (au lieu de 13,3 à 13,5%), et laisse inchangée sa prévision d'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe de services informatiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,39 MdsEUR, en hausse de +0,3% sur un an en données publiées et de +2,9% à taux de change constants.

Les prises de commandes de Capgemini se sont élevées à 5,16 MdsEUR, en croissance de +1,5% à taux de change constants, ce qui implique un ratio 'book-to-bill' de 0,96 sur la période, 'conforme à la saisonnalité habituelle' selon le groupe.

'Dans l'ensemble, la dynamique de la demande demeure inchangée, les clients continuant à investir de manière sélective dans des initiatives favorisant l'efficacité et la transformation stratégique, plutôt que dans des programmes orientés vers la croissance', précise-t-il.

Valeurs associées

CAPGEMINI
128,150 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Novasco: pas de repreneur pour le site d'Hagondange, 450 emplois menacés
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:19 

    Le groupe français Métal Blanc, repreneur potentiel du métallurgiste Novasco (ex-Ascometal) en redressement judiciaire, n'a pas déposé d'offre incluant l'aciérie électrique d'Hagondange (Moselle), laissant 450 emplois menacés, a-t-on appris lundi de source syndicale. ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Engie va construire un parc solaire pour alimenter des centres de données de Meta aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:18 

    Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech. La capacité totale des contrats d'achat ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Saur remporte au Qatar un gros contrat de gestion des eaux usées
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:17 

    Le groupe Saur, 3e entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez et qui cherche à s'étendre à l'étranger, a remporté au Qatar un contrat pour la gestion des eaux usées de la capitale Doha et du sud du pays, a annoncé l'entreprise lundi. D'un montant d'environ ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Automobile: 3e mois de hausse d'affilée des ventes dans l'UE
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:13 

    Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE, toujours soutenues par les hybrides, ont bondi de 10% en septembre sur un an, troisième mois de hausse d'affilée après le net recul de juin, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank