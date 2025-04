Capgemini : rétrograde sous 128E, surveiller de près information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - Capgemini rétrograde sous 128E et comble le 'gap' des 127,95E du 22 avril : il faut surveiller de près les volumes et la présence des acheteurs en cas de pullback vers 122,8E (plancher du 9 avril).

A défaut, un retracement des 112,6E du 7 avril ne serait pas à exclure.





Valeurs associées CAPGEMINI 129,3000 EUR Euronext Paris -2,05%