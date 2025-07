Capgemini : rétrograde pile sur le support des 137E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Capgemini rétrograde sur 137E, c'est à dire le plus précisément possible sur le support du 7 juillet.

Plus aucune marge de sécurité et un fort risque d'aller combler le 'gap' des 135,55 du 28 avril, puis de re-tester le plancher des 127E de mi-avril (support suivant : 124,5E).





Valeurs associées CAPGEMINI 137,100 EUR Euronext Paris -2,35%