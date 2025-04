CapGemini : reprend 4% vers 129,5E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 13:35









(CercleFinance.com) - CapGemini reprend 4% vers 129,5E mais reste à bonne distance de la résistance des 136E testée le 10 avril à l'ouverture.

Et le signal de correction sous les 140E reste bien évidemment valide et serait réactivé par la cassure des 117E.





Valeurs associées CAPGEMINI 128,6500 EUR Euronext Paris +3,25%