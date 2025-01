Capgemini: renforcement du partenariat avec Ascendance information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Capgemini indique renforcer son partenariat stratégique avec la startup Ascendance, qu'il 'aidera à passer de la phase de pilotes technologiques à l'industrialisation et à accélérer le déploiement de l'aviation durable à grande échelle'.



Ascendance a développé STERNA, système de propulsion hybride-électrique modulaire et breveté, et ATEA, aéronef nouvelle génération à décollage et atterrissage vertical propulsé par STERNA. Il prévoit d'effectuer le premier vol de son prototype ATEA cette année.



Afin d'accélérer la phase de mise à l'échelle et d'industrialisation de ces solutions, Capgemini mettra à disposition ses capacités en ingénierie, technologies, ainsi qu'en transformation business et fondée sur les données dans des domaines comme les services connectés.





