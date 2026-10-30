Capgemini relève son objectif de croissance pour 2026

Revendiquant une bonne dynamique commerciale dans son point d'activité, Capgemini indique viser désormais une croissance à taux de change constants de son chiffre d'affaires de 9,0% à 9,5% pour l'ensemble de son exercice 2026, contre une prévision précédente de l'ordre de 8,5% à 9,0%.

Le groupe de services informatiques laisse cependant inchangées ses prévisions annuelles d'une contribution inorganique à la croissance du chiffre d'affaires d'environ 5 points, d'une marge opérationnelle comprise entre 13,6% et 13,8% et d'une génération de free cash flow organique d'environ 1,8 à 1,9 MdEUR.

Au 3e trimestre 2026, Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 6 073 MEUR, en hausse de 12,6% à taux de change courants et de 11,7% à taux de change constants, "reflétant une solide croissance sous-jacente, complétée par la contribution de WNS et de Cloud4C".

"Notre stratégie, axée sur les nouveaux gisements de valeur créés par l'IA, porte ses fruits, avec une réelle dynamique commerciale", souligne son directeur général, Aiman Ezzat, alors que les prises de commandes se sont élevées à 5 401 MEUR au 3e trimestre, en hausse de 3,4% à taux de change constants.

"Les clients se concentrent désormais sur le déploiement de l'IA à l'échelle de l'entreprise, tout en relevant les défis de gouvernance, de coûts et de sécurité. Cela stimule la demande pour la modernisation de leurs socles technologiques et de données, préalable essentiel à l'entreprise agentique", poursuit-il.