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Capgemini relève son objectif de croissance pour 2022
information fournie par Reuters28/07/2022 à 18:26

28 juillet (Reuters) - Capgemini SE CAPP.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 À EUR 10,69 MDS CONTRE EUR 8,71 MDS IL Y A UN AN

* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE AU S1 EN PROGRESSION DE +0,2 POINT POUR ATTEINDRE 12,2%

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU S1 À EUR 1,07 MD CONTRE EUR 812 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 À EUR 667 MLNS CONTRE EUR 443 MLNS IL Y A UN AN

* FREE CASH-FLOW ORGANIQUE AU S1 À EUR 193 MLNS CONTRE EUR 429 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE CROISSANCE À TAUX DE CHANGE CONSTANTS POUR 2022 RELEVÉ À +14% À +15%,AU LIEU DE +8% À +10%

* L’ENDETTEMENT AU 30 JUIN 2022 S’ÉLÈVE À 4,1 MILLIARDS D’EUROS, CONTRE 4,8 MILLIARDS D’EUROS AU 30 JUIN 2021 ET 3,2 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A APPROUVÉ UN NOUVEAU PROGRAMME PLURIANNUEL DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ DE 800 MILLIONS D’EUROS, QUI SUCCÈDERA AU PROGRAMME PLURIANNUEL EXISTANT AU TITRE DUQUEL UNSOLDE DE 47 MILLIONS D’EUROS RESTE À ÉXECUTER

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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