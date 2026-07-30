Capgemini relève son objectif de CA, porté par la demande liée à l'IA

Capgemini CAPP.PA a relevé jeudi son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, la demande en projets de transformation liés à l'IA ayant contribué à la progression des prises de commandes.

Le groupe français de services informatiques table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 8,5% et 9% à taux de change constants, contre une fourchette précédente de 6,5% à 8,5%.

Capgemini a maintenu son objectif de marge opérationnelle entre 13,6% et 13,8% ainsi que ses prévisions de flux de trésorerie disponible organique comprises entre 1,8 milliard et 1,9 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires est ressorti à 12,08 milliards d’euros au premier semestre, en hausse de 8,8% à taux constants.

Les prises de commandes du deuxième trimestre ont progressé de 9,2% pour atteindre 6,55 milliards d’euros.

Le groupe a indiqué que ses clients passaient de la phase d’expérimentation de l’IA au déploiement d’une IA agentique dans leurs processus métier clés, tandis que l’intégration de WNS avait élargi son portefeuille de projets opérationnels basés sur l’IA.

Capgemini a également mis en avant la hausse des dépenses dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la souveraineté technologique.

(Rédigé par Léo Marchandon ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)