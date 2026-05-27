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Capgemini recule alors que ses objectifs à moyen terme laissent entrevoir une baisse du flux de trésorerie disponible
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** L'action Capgemini CAPP.PA recule de près de 4 % après que le groupe français de services informatiques a annoncé ses objectifs à moyen terme , avec des prévisions de flux de trésorerie disponible inférieures aux attentes ** Jefferies estime que ces objectifs sont globalement conformes aux attentes, mais ajoute que l'attention des investisseurs devrait rester focalisée sur le flux de trésorerie disponible, tandis qu'une demande plus forte en IA à l'échelle du secteur pourrait constituer un catalyseur clé ** J.P. Morgan indique que l'objectif de flux de trésorerie disponible cumulé supérieur à 6 milliards d'euros (6,99 milliards de dollars) sur la période 2026-2028 implique un flux de trésorerie disponible inférieur au consensus pour 2027-2028

** JPM indique que le nouvel objectif de croissance du chiffre d'affaires de 5,5 % à 7,5 % implique une accélération de la croissance organique plus rapide que prévu, mais note un recul de la marge opérationnelle ajustée à 12,1 %–12,3 % d'ici 2028, contre 14 % précédemment

** Compte tenu de la baisse d'aujourd'hui, l'action a chuté de 29,4 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8586 euro)

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