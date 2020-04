Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini procédera le 15 avril au retrait des actions Altran qui n'ont pas été apportées à l'OPA Reuters • 02/04/2020 à 15:43









2 avril (Reuters) - Capgemini CAPP.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * CAPGEMINI PROCÉDERA LE 15 AVRIL AU RETRAIT OBLIGATOIRE DE TOUTES LES ACTIONS ALTRAN TECHNOLOGIES QUI N'ONT PAS ÉTÉ APPORTÉES À L'OPA * LE RETRAIT OBLIGATOIRE PORTERA SUR TOUTES LES ACTIONS ALTRAN QUI N'ONT PAS ÉTÉ APPORTÉES À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT, À L'EXCEPTION DES 2.461.800 ACTIONS ALTRAN AUTO-DÉTENUES, SOIT UN TOTAL DE 4.749.218 ACTIONS ALTRAN REPRÉSENTANT 1,85% DU CAPITAL ET 1,97% DES DROITS DE VOTE * LE MONTANT DE L'INDEMNISATION VERSÉE DANS LE CADRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE SERA ÉGAL AU PRIX DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT, SOIT 14,50 EUROS PAR ACTION ALTRAN Pour plus de détails, cliquez sur [CAPP.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris 0.00% CAPGEMINI Euronext Paris -1.56%