Capgemini: partenariat renouvelé avec Peugeot Sport information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi avoir renouvelé son partenariat avec Peugeot Sport portant sur le développement de l'Hypercar de la marque au lion, engagée dans le championnat du monde d'endurance.



Après avoir élaboré au cours des deux dernières années une plateforme d'ingénierie des données à partir de l'analyse des informations issues des courses, Capgemini dit maintenant vouloir améliorer les performances du véhicule grâce à l'intelligence artificielle (IA) générative.



La prochaine étape va consister à utiliser l'IA générative pour analyser les données temporelles des capteurs afin d'identifier des anomalies lors des essais ou des courses.



Si la montée en puissance des performances de l'Hypercar reste au coeur du projet, Capgemini dit aussi vouloir continuer à améliorer le bilan carbone de Peugeot Sport.



Parmi les initiatives mises en oeuvre, ses équipes de R&D ont notamment adopté une approche d'éco-conception des véhicules, intégrant entre autres les aspects environnementaux via l'utilisation de matériaux alternatifs.





Valeurs associées CAPGEMINI 179,25 EUR Euronext Paris +0,42%