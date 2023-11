Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: partenariat avec ChapsVision autour des données information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un partenariat avec ChapsVision, le spécialiste français du traitement de la donnée.



L'accord vise à répondre au besoin croissant des organisations publiques et privées en matière d'analyse de leurs données et leur permettra de gagner en efficacité dans la lutte contre la fraude ou les activités illicites.



Dans le cadre de ce partenariat, ChapsVision met à disposition sa plateforme Argonos dédiée au traitement sécurisé de la donnée massive et hétérogène, adaptée à tous les environnements (cloud ou datacenter client).



En s'appuyant sur cette plateforme, Capgemini et ChapsVision pourront intervenir aussi bien dans la définition de cas d'usage pertinents que sur la chaîne de valeur complète du traitement de la donnée pour générer des analyses à grande échelle.





