Capgemini: lancement de services enrichis de Gen IA

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Capgemini indique élargir son portefeuille de services enrichies d'IA générative (Gen AI) avec le lancement de solutions 'Augmented Engineering' (ingénierie augmentée) dédiées à l'ingénierie et à la R&D.



'Ces offres sont conçues pour permettre aux clients du groupe d'accélérer l'innovation, fluidifier les processus d'ingénierie et de R&D grâce à un haut niveau d'automatisation, et rendre ainsi possible de nouvelles découvertes', explique-t-il.



En tant que leader des services d'ingénierie et de R&D, et acteur de premier plan de l'IA, Capgemini se dit 'bien placé pour aider les entreprises à transformer leurs processus d'ingénierie et de R&D et à accélérer l'avènement d'une industrie plus intelligente'.





