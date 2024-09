Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: lance un 11e plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement de son onzième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan).



Ce nouveau plan d'actionnariat salarié est proposé à environ 97% des employés du Groupe et vise à associer les collaborateurs au développement et à la performance de Capgemini.



Ce plan ESOP se traduira par une augmentation de capital portant sur un maximum de 2 700 000 actions (représentant 1,56% du capital existant).



Le plan ESOP de 2019 arrivant à échéance en fin d'année, ce onzième plan contribuera à maintenir le niveau de l'actionnariat salarié autour de 8% du capital social de Capgemini SE.







