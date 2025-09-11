Capgemini lance son 12e plan d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 18:02
Le Conseil d'administration a également autorisé une enveloppe spécifique de rachat d'actions, distincte du programme pluriannuel de 2 MdEUR annoncé en juillet 2025, pour compenser l'effet dilutif de l'opération.
La période de réservation se tiendra du 12 septembre au 1er octobre 2025, suivie de la souscription/rétractation du 12 au 14 novembre. Le prix sera fixé le 6 novembre et l'augmentation de capital réalisée le 18 décembre 2025.
Les salariés pourront souscrire via des formules 'à effet de levier' et sécurisées, impliquant une couverture de marché mise en place par Crédit Agricole CIB jusqu'au 18 décembre 2030.
Valeurs associées
|121,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,53%
A lire aussi
-
Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite
-
(AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite
-
Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer