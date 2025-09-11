 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capgemini lance son 12e plan d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 18:02

(Zonebourse.com) - Capgemini annonce le lancement de son 12e plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan), destiné à 98% des employés. L'opération prévoit une augmentation de capital maximale de 2,7 millions d'actions représentant 1,58% du capital existant, afin de maintenir un niveau d'actionnariat salarié proche de 8%.

Le Conseil d'administration a également autorisé une enveloppe spécifique de rachat d'actions, distincte du programme pluriannuel de 2 MdEUR annoncé en juillet 2025, pour compenser l'effet dilutif de l'opération.

La période de réservation se tiendra du 12 septembre au 1er octobre 2025, suivie de la souscription/rétractation du 12 au 14 novembre. Le prix sera fixé le 6 novembre et l'augmentation de capital réalisée le 18 décembre 2025.

Les salariés pourront souscrire via des formules 'à effet de levier' et sécurisées, impliquant une couverture de marché mise en place par Crédit Agricole CIB jusqu'au 18 décembre 2030.

