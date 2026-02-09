Capgemini lance ses solutions cloud et d'IA sur AWS European Sovereign Cloud
Ce partenariat permet aux clients européens de répondre aux exigences en constante évolution de la souveraineté numérique.
"Le cloud souverain européen d'AWS élargit les options offertes aux clients soumis à des exigences strictes en matière de souveraineté. Fort de son expertise des marchés réglementés et de la transformation d'entreprises à grande échelle, Capgemini aide ses clients à transformer ces exigences en un atout stratégique, en concevant des stratégies cloud qui sécurisent les actifs critiques, renforcent la résilience et favorisent une croissance durable" explique Capgemini dans son communiqué.
Stéphane Israël, directeur général d'AWS European Sovereign Cloud, a déclaré : " L'expertise sectorielle pointue de Capgemini est un atout précieux pour accompagner la transformation numérique de nos clients grâce à l'IA. Ensemble, nous aiderons les organisations européennes à se moderniser de manière sécurisée et efficace, en parfaite conformité avec leurs exigences de souveraineté. "
Fernando Alvarez, directeur de la stratégie et du développement et membre du comité exécutif du groupe Capgemini, a déclaré : " Face à l'évolution des exigences réglementaires, les organisations doivent pouvoir innover en toute confiance, en ayant la certitude de maîtriser pleinement leurs données et leurs opérations numériques. En collaboration avec AWS, nous permettons aux organisations de concevoir, de construire et d'exploiter des solutions cloud et d'IA souveraines, générant des résultats mesurables. "
Valeurs associées
|116,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
