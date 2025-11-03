Capgemini finalise l'acquisition de Cloud4C
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 09:32
Cloud4C comprend 1600 collaborateurs spécialisés dans les services basés sur des plateformes capables de piloter les opérations de façon automatisée grâce à l'IA, et vient renforcer la présence de Capgemini sur le marché en forte croissance des services cloud managés.
'Cette acquisition permettra le développement de solutions spécifiques par secteur, de propriété intellectuelle (IP) et d'IA générative afin de fluidifier la gestion du cloud et la migration', explique le groupe français de services informatiques.
Elle renforcera par ailleurs le leadership de Capgemini dans les services SAP de bout en bout et SAP RISE, en associant l'expertise en données de Syniti (société acquise en décembre 2024) avec la gestion du cloud SAP de Cloud4C.
