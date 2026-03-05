 Aller au contenu principal
Capgemini fidélise McDonald's pour cinq années supplémentaires
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:56

Capgemini a annoncé la prolongation, pour une durée de 5 ans, de son partenariat avec McDonald's Corporation.

L'objectif est d'accompagner le géant américain dans le déploiement de plateformes modernes et évolutives pour des expériences clients et équipiers enrichies, et en ligne avec la stratégie "Accelerating the Arches". McDonald's vise notamment à atteindre 250 millions d'utilisateurs actifs de son programme de fidélité sur 90 jours.

En parallèle, le spécialiste de la restauration rapide ambitionne de générer 45 milliards de dollars de ventes annuelles grâce à ce programme d'ici fin 2027, tout en connectant des milliers de restaurants à des services cloud.

Capgemini va continuer de fournir des services d'ingénierie, de déploiement et de support pour certains des canaux digitaux orientés clients, ainsi que des solutions technologiques utilisées en restaurant au sein du système mondial de McDonald's.

