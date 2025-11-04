 Aller au contenu principal
Capgemini et Orano déploient un robot dans le secteur du nucléaire
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 18:03

Orano et Capgemini annoncent le déploiement du premier robot humanoïde intelligent dans le secteur du nucléaire.

Le robot baptisé Hoxo est doté d'intelligence artificielle (IA) embarquée et de capteurs avancés à des fins de perception en temps réel, de navigation autonome, de réalisation de gestes techniques et d'interaction.

Son objectif est d'opérer en association avec les équipes dans les installations nucléaires, y compris dans des environnements d'intervention contraignants.

Durant 4 mois, les équipes innovation d'Orano Melox vont conduire la phase d'essais afin de confirmer le champ d'applications de ce robot qui allie mobilité, précision et intelligence artificielle.

' Ce projet piloté par notre AI Robotics & Experiences Lab incarne la convergence entre robotique, intelligence artificielle, vision par ordinateur et jumeaux numériques. Il redéfinit l'interaction homme-machine dans des environnements sensibles et repousse les limites de l'automatisation industrielle ' déclare Pascal Brier, Directeur de l'Innovation de Capgemini et membre du Comité Exécutif du Groupe.

