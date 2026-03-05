Capgemini et McDonald’s renouvellent leur partenariat stratégique

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•05.03.2026•09:37•
Le Chili a engagé des poursuites judiciaires contre le groupe minier français Eramet face à ce qu'il considère comme une tentative de "faire obstacle" à un projet d'exploitation de lithium, a confirmé mercredi à l'AFP l'entreprise publique Empresa Nacional de Mineria ...
Des vols annulés, des voyages repoussés et beaucoup d'incertitudes: la guerre au Moyen-Orient assombrit les perspectives pour le tourisme dans cette région devenue une destination prisée des voyageurs. Nazih Rawashdeh est guide à côté d'Irbid, dans le nord de la ...
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour: - Un deuxième navire de guerre iranien en route vers le Sri Lanka Un deuxième navire de guerre iranien fait route jeudi vers la côte sud du Sri Lanka, au lendemain ...
par Elizabeth Pineau Il a le regard clair, le verbe facile et un léger mouvement d'épaule hérité de son père ancien président de la République : candidat aux élections municipales, Louis Sarkozy entre en politique à 28 ans - dont une quinzaine passés aux Etats-Unis ...
