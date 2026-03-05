information fournie par Reuters • 05/03/2026 à 08:36

Capgemini et McDonald’s renouvellent leur partenariat stratégique

Capgemini SE CAPP.PA :

* ET MCDONALD'S RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC UN ACCORD MONDIAL PLURIANNUEL

* CONTINUERA À FOURNIR DES SERVICES D'INGÉNIERIE, DE DÉPLOIEMENT ET DE SUPPORT

(Rédaction de Gdansk)