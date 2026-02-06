 Aller au contenu principal
Capgemini et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 17:49

Capgemini SE CAPP.PA :

* ET GOOGLE CLOUD ÉTENDENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR ACCÉLÉRER L’ADOPTION DE L’IA À GRANDE ÉCHELLE

* AIDERA SES CLIENTS À ADOPTER LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES D’IA DE GOOGLE CLOUD, Y COMPRIS VERTEX AI ET GEMINI ENTERPRISE

Texte original nGNE6yl8mX

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CAPGEMINI
115,4000 EUR Euronext Paris -2,24%
