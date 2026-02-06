Capgemini et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Une magistrate grenobloise et sa mère, séquestrée pendant une trentaine d'heures pour une demande de rançon en cryptomonnaies, ont été retrouvées blessées vendredi matin dans un garage de la Drôme, après avoir réussi à appeler à l'aide. Jeudi, "à 2h50, une femme ...
Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle. La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, ...
Lire la suite
06.02.2026
La bulle de l'intelligence artificielle commence-t-elle à craquer? Le secteur tech subit des secousses sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année, rattrapé par les doutes sur ses valorisations stratosphériques et la rentabilité de ses investissements. ...
Lire la suite
06.02.2026
Une quinzaine de candidats ont déposé une offre de reprise de l'entreprise marseillaise de prêt-à-porter Jott, placée en redressement judiciaire devant le tribunal des affaires économiques de Marseille (TAE) en décembre, a-t-on appris vendredi auprès de la direction. ...
Lire la suite
