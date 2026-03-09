 Aller au contenu principal
Capgemini dit avoir signé un accord en vue d’acquérir Piterion
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:33

Capgemini SE CAPP.PA :

* CAPGEMINI VA ACQUÉRIR PITERION, LEADER INDÉPENDANT EN PLM ET EN DIGITALISATION DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES

* L'ACQUISITION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS MOIS

(Rédaction de Gdansk)

