Capgemini devient partenaire officiel de Six Nations Rugby
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 09:56

Capgemini annonce devenir partenaire officiel de la transformation digitale de Six Nations Rugby, couvrant les compétitions masculines et féminines jusqu'en 2029.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration à long terme, Capgemini devient le partenaire officiel de la transformation digitale de Six Nations Rugby, couvrant les tournois masculins et féminins des Six Nations chaque année, ainsi que les Autumn Nations Series, qui débuteront le 1er novembre, et les Summer Nations Series.

En 2025, le Tournoi des Six Nations masculin a été suivi par près de 130 millions de fans à travers le monde, soit une hausse de 6 % par rapport à l'édition précédente.

Au cours des cinq prochaines années, Capgemini exploitera des innovations basées sur l'intelligence artificielle et l'IA générative pour offrir des analyses de match plus approfondies.

' Le rugby occupe en effet une place particulière chez Capgemini, profondément ancrée dans l'héritage de notre fondateur, Serge Kampf, et inscrite dans l'ADN du Groupe depuis sa création, déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.

