Capgemini devient partenaire officiel de Six Nations Rugby
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 09:56
Dans le cadre de cette nouvelle collaboration à long terme, Capgemini devient le partenaire officiel de la transformation digitale de Six Nations Rugby, couvrant les tournois masculins et féminins des Six Nations chaque année, ainsi que les Autumn Nations Series, qui débuteront le 1er novembre, et les Summer Nations Series.
En 2025, le Tournoi des Six Nations masculin a été suivi par près de 130 millions de fans à travers le monde, soit une hausse de 6 % par rapport à l'édition précédente.
Au cours des cinq prochaines années, Capgemini exploitera des innovations basées sur l'intelligence artificielle et l'IA générative pour offrir des analyses de match plus approfondies.
' Le rugby occupe en effet une place particulière chez Capgemini, profondément ancrée dans l'héritage de notre fondateur, Serge Kampf, et inscrite dans l'ADN du Groupe depuis sa création, déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.
Valeurs associées
|121,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
A lire aussi
-
Rénovation énergétique : plus d'un tiers des entreprises contrôlées par la répression de fraudes coupables de manquements graves
Les enquêteurs ont constaté des collectes de données, du démarchage illicite, des opérateurs se présentant comme mandatés par l'État, des arguments commerciaux trompeurs, des clauses abusives dans les contrats... Plus d'un tiers (34%) des entreprises spécialisées ... Lire la suite
-
(AOF) - Emeis (+ 1,07 %, à 14,15 euros) a fait preuve de volatilité à l’ouverture. En hausse de 5,71 % dans les premiers échanges, le titre a ensuite basculé dans le rouge jusqu’à perdre 3,21 % avant de se retrouver des couleurs. Le groupe spécialisé dans l’accompagnement ... Lire la suite
-
Sperme, salive, traces de sang: une experte en analyse d'empreintes génétiques a témoigné mardi matin devant la cour d'assises du Tarn à propos des nombreuses traces d'ADN prélevées lors de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, avant l'audition des ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer