Capgemini: démarrage de TryZone IQ dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - Capgemini fait part du démarrage cette semaine de TryZone IQ, son innovation basée sur l'IA générative, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 dont le groupe français est Partenaire Officiel.



Cette première utilisation de l'IA générative lors d'une Coupe du Monde de Rugby, fournira des analyses de match en temps réel et des informations contextuelles à travers les canaux de diffusion, les réseaux sociaux et les supports digitaux.



Selon Capgemini, plus de la moitié des fans de sport s'appuient désormais sur l'IA ou l'IA générative comme source principale d'information, et 67% recherchent une plateforme unique pour accéder à du contenu aggloméré.



'TryZone IQ fournira des informations pertinentes et opportunes pour enrichir les récits éditoriaux et améliorer l'expérience des spectateurs, qu'ils soient passionnés ou novices', affirme le groupe de services informatiques.





