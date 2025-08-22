 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capgemini: démarrage de TryZone IQ dans l'IA générative
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 09:25

(Zonebourse.com) - Capgemini fait part du démarrage cette semaine de TryZone IQ, son innovation basée sur l'IA générative, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 dont le groupe français est Partenaire Officiel.

Cette première utilisation de l'IA générative lors d'une Coupe du Monde de Rugby, fournira des analyses de match en temps réel et des informations contextuelles à travers les canaux de diffusion, les réseaux sociaux et les supports digitaux.

Selon Capgemini, plus de la moitié des fans de sport s'appuient désormais sur l'IA ou l'IA générative comme source principale d'information, et 67% recherchent une plateforme unique pour accéder à du contenu aggloméré.

'TryZone IQ fournira des informations pertinentes et opportunes pour enrichir les récits éditoriaux et améliorer l'expérience des spectateurs, qu'ils soient passionnés ou novices', affirme le groupe de services informatiques.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

