Capgemini-Croissance organique de 11% au T1, objectifs annuels confirmés

Capgemini CAPP.PA a fait état jeudi d'une progression de 11% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre et confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

Le chiffre d'affaires du groupe français de services informatiques a atteint 5,943 milliards d'euros, en hausse de 7% à taux de change courants.

"La performance de ce trimestre confirme la solidité de notre stratégie en matière de cloud et d’IA, qui nous a permis de réaliser une forte croissance avant même prise en compte des acquisitions", a déclaré le directeur général du groupe Aiman Ezzat, cité dans un communiqué.

Capgemini a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, dont une progression du chiffre d'affaires à changes constants de l'ordre de 6,5% à 8,5%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)