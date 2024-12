Capgemini: Crédit Agricole CIB dépasse les 10% information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 décembre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 10,90% du capital et des droits de vote, au résultat d'un emprunt de titres Capgemini.



Le déclarant précise qu'il envisage, en fonction des conditions de marché, de poursuivre ses achats d'actions Capgemini, mais pas d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur.





Valeurs associées CAPGEMINI 157,60 EUR Euronext Paris +1,03%