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CapGemini : confirme sans ambiguïté la cassure des 99,75E
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:07

CapGemini chute -3% et confirme sans ambiguïté l'enfoncement du support des 99,75E du 12 février 2026 et du 2 novembre 2020.
Le prochain objectif devient 80E, l'ex-plancher moyen terme de mi-janvier 2019.

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CAPGEMINI
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