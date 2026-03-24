CapGemini : confirme sans ambiguïté la cassure des 99,75E
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:07
Le prochain objectif devient 80E, l'ex-plancher moyen terme de mi-janvier 2019.
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