Capgemini, Clariane, Danone, Engie, JCDecaux...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Capgemini

Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Clariane

Clariane a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,976 milliards d'euros pour le compte du troisième trimestre, en progression de 1,1%, ou de 4,9% en organique. En données publiées, l'activité en France a fondu de 1,7%, à 1,709 milliard d'euros, tandis qu'elle a progressé de 5,7%, à 983 millions d'euros en Allemagne, son deuxième marché. Grâce à ces bonnes performances, le groupe dédié aux services de santé, soins de longue durée et à l'aide à domicile a confirmé ses objectifs annuels.

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Engie

Engie a annoncé la signature d'un nouveau PPA avec Meta, portant sur l'intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d'Engie aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries). Meta achètera 100% de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

Entech

Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes, d'un contrat portant sur la construction d'une centrale de stockage et du poste HTB (Haute Tension B) associé, pour le compte d'un producteur indépendant d'énergie solaire. La livraison de ce projet est prévue fin mars 2027. Le contrat remporté par Entech et Eiffage Énergie Systèmes porte sur une installation d'une puissance solaire de 5 MWc (pour une production annuelle estimée à 6 000 MWh).

Eurofins Scientific

La semaine dernière, Eurofins Scientific a procédé au rachat de 50 000 actions, à un prix moyen de 62,4013 euros. Au total, pour l'ensemble de ces opérations, le groupe de laboratoires d'analyses pour l'agroalimentaire, les cosmétiques, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale a dépensé 3,12 millions d'euros.

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage de la 19ème tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la société, pour un montant nominal total d'un million d'euros, sans bons de souscriptions d'actions attachés. Ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 30 millions d'euros sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing (EPF).

Gecina

Gecina a annoncé la signature d'une promesse d'achat d'un actif de bureaux de 15 000 mètres carrés à Paris, dans le quartier de la Gare de Lyon. Cet actif est actuellement loué à quatre locataires et génère un loyer annuel de 8,9 millions d'euros. Le prix de l'acquisition pour la foncière s'élève à 135 millions d'euros, droits inclus, soit près de 9 000 euros du mètre carré. La société précisé que la transaction sera créatrice de valeur dès sa finalisation (début 2026 sous réserve de la levée des conditions suspensives).

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat publicitaire exclusif des Abribus et des Mobiliers urbains pour l'information (MUPI) pour la ville de Barcelone. Grâce à l'obtention de ce contrat, le numéro un mondial de la communication extérieure va exploiter le plus grand contrat de mobilier urbain de la deuxième ville d'Espagne, et marquera ainsi son retour dans la capitale de la Catalogne.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.