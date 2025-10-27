 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 244,50
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capgemini, Clariane, Danone, Engie, JCDecaux...les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 27/10/2025 à 18:26

(AOF) - Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Capgemini

Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Clariane

Clariane a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,976 milliards d'euros pour le compte du troisième trimestre, en progression de 1,1%, ou de 4,9% en organique. En données publiées, l'activité en France a fondu de 1,7%, à 1,709 milliard d'euros, tandis qu'elle a progressé de 5,7%, à 983 millions d'euros en Allemagne, son deuxième marché. Grâce à ces bonnes performances, le groupe dédié aux services de santé, soins de longue durée et à l'aide à domicile a confirmé ses objectifs annuels.

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Engie

Engie a annoncé la signature d'un nouveau PPA avec Meta, portant sur l'intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d'Engie aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries). Meta achètera 100% de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

Entech

Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes, d'un contrat portant sur la construction d'une centrale de stockage et du poste HTB (Haute Tension B) associé, pour le compte d'un producteur indépendant d'énergie solaire. La livraison de ce projet est prévue fin mars 2027. Le contrat remporté par Entech et Eiffage Énergie Systèmes porte sur une installation d'une puissance solaire de 5 MWc (pour une production annuelle estimée à 6 000 MWh).

Eurofins Scientific

La semaine dernière, Eurofins Scientific a procédé au rachat de 50 000 actions, à un prix moyen de 62,4013 euros. Au total, pour l'ensemble de ces opérations, le groupe de laboratoires d'analyses pour l'agroalimentaire, les cosmétiques, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale a dépensé 3,12 millions d'euros.

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage de la 19ème tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la société, pour un montant nominal total d'un million d'euros, sans bons de souscriptions d'actions attachés. Ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 30 millions d'euros sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing (EPF).

Gecina

Gecina a annoncé la signature d'une promesse d'achat d'un actif de bureaux de 15 000 mètres carrés à Paris, dans le quartier de la Gare de Lyon. Cet actif est actuellement loué à quatre locataires et génère un loyer annuel de 8,9 millions d'euros. Le prix de l'acquisition pour la foncière s'élève à 135 millions d'euros, droits inclus, soit près de 9 000 euros du mètre carré. La société précisé que la transaction sera créatrice de valeur dès sa finalisation (début 2026 sous réserve de la levée des conditions suspensives).

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat publicitaire exclusif des Abribus et des Mobiliers urbains pour l'information (MUPI) pour la ville de Barcelone. Grâce à l'obtention de ce contrat, le numéro un mondial de la communication extérieure va exploiter le plus grand contrat de mobilier urbain de la deuxième ville d'Espagne, et marquera ainsi son retour dans la capitale de la Catalogne.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
172,3600 EUR Euronext Paris -0,08%
AMUNDI
66,8000 EUR Euronext Paris +0,75%
BIC
54,5000 EUR Euronext Paris +1,30%
BNP PARIBAS
69,1900 EUR Euronext Paris +1,04%
CAPGEMINI
128,1500 EUR Euronext Paris +0,83%
CLARIANE
4,4940 EUR Euronext Paris -0,09%
DANONE
78,0400 EUR Euronext Paris +0,33%
EMEIS
14,6200 EUR Euronext Paris +1,81%
ENGIE
19,6400 EUR Euronext Paris -0,28%
ENTECH
7,9000 EUR Euronext Paris -0,25%
EUROFINS SCIENTIFIC
61,5800 EUR Euronext Paris -2,13%
EUROPLASMA
1,0100 EUR Euronext Paris +5,21%
GECINA
82,7000 EUR Euronext Paris +0,12%
HAULOTTE GROUP
2,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
15,6000 EUR Euronext Paris +0,39%
M6 METROPOLE TELE.
12,1800 EUR Euronext Paris +0,66%
SECHE ENVIRONNEMENT
75,8000 EUR Euronext Paris -0,26%
VETOQUINOL
78,8000 EUR Euronext Paris +0,77%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2025 à 18:26:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

