Capgemini : cassure du support des 180E information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Capgemini valide la cassure du support des 180E (testé à plusieurs reprises (le 6/9, le 10/10, le 14 juin).

Et 180E coïncide également avec le support oblique moyen terme issu du plancher des 152E du 15 mai... le prochain objectif potentiel à la baisse.





Valeurs associées CAPGEMINI 176,05 EUR Euronext Paris -2,19%