Capgemini boudé pour sa feuille de route 2026-2028

Capgemini lâche 2,6% en début de séance à Paris et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du CAC 40, les investisseurs ne se montrant guère convaincus par la feuille de route présentée ce matin par le géant français des services informatiques. Si Oddo BHF juge les objectifs à moyen terme satisfaisants, avec une prévision de croissance du chiffre d'affaires meilleure que prévu, il note aussi un objectif de marge inférieur aux attentes.

Capgemini a présenté sa feuille de route pour la période 2026-2028 et compte s'appuyer sur son positionnement pour aider les grandes entreprises à transformer les promesses de l'IA agentique en valeur tangible et à grande échelle.

Cinq gisements de valeur clés portés par l'IA

La société a identifié cinq gisements de valeur clés portés par l'IA pour sa croissance, à commencer par la modernisation de la dette technologique accumulée par les grandes organisations depuis de nombreuses années, qui va s'accélérer.

Ensuite, le nouveau stack technologique (ensemble des technologies utilisées pour construire et faire fonctionner une application) va, selon lui, nécessiter une refonte fondamentale de l'environnement technologique de l'entreprise.

En troisième lieu, Capgemini met en avant la nécessité de mettre en place une "tour de contrôle" des agents pour accompagner la gouvernance et l'orchestration de leur "main-d'oeuvre" agentique.

Par ailleurs, l'agentification des produits et services, ainsi que celle de leur conception et de leur fabrication, va engendrer une nouvelle demande de transformation de la R&D, d'introduction d'IA physique et de conseil spécialisé en innovation.

Enfin, l'agentification des opérations des entreprises alimente une demande en forte croissance pour le conseil en transformation et pour les services d'opérations intelligentes, qui permettent de transformer et de gérer les opérations de ses clients.

"En ciblant cinq nouveaux pôles de valeur (dont la modernisation de la dette technique et l'automatisation des opérations), Capgemini tire parti de ses acquisitions stratégiques d'Altran et de WNS pour réaliser une forte croissance", réagit-on chez AlphaValue.

Capgemini confiant dans ses atouts

Capgemini estime disposer "d'atouts", notamment une connaissance approfondie des enjeux business par secteur et métier, associée à une expertise de bout en bout couvrant la stratégie, la technologie, l'ingénierie et les opérations.

Le groupe indique également que son positionnement est renforcé par un écosystème de partenaires technologiques de premier plan et par une capacité à délivrer à grande échelle, comme en témoignent les investissements précoces de la société dans la data et l'IA dès 2021.

Capgemini précise aussi que la forte création de valeur engendrée pour les clients par la transformation des entreprises grâce à l'IA agentique va alimenter la progression de la marge.

Des objectifs mitigés à moyen terme

Entre 2025 et 2028, Capgemini compte réaliser un taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires de 5,5% à 7,5% à taux de change constants, dont environ 2 points issus des fusions-acquisitions. En son point médian, cette fourchette-cible se montre supérieure de 140 points de base au consensus, selon Oddo BHF.

Sur la même période, la société s'attend également à augmenter son résultat d'exploitation avant charges liées aux acquisitions de 130 à 150 points de base, pour atteindre 12,1% à 12,3% du chiffre d'affaires, mais les analystes anticipaient en moyenne la borne haute de cette fourchette-cible.

Si cet écart peut s'expliquer par un changement de l'indicateur de marge opérationnelle, selon le bureau d'études, celui-ci note aussi que le free cash-flow organique cumulé devrait être supérieur à 6 MdsEUR sur la période 2026-2028 d'après Capgemini, à comparer aux 6,5 MdsEUR anticipés par Oddo BHF et à un consensus de 6,2 MdsEUR.

"Il convient de rappeler que Capgemini est toujours particulièrement prudent à l'égard du free cash-flow", tempère Oddo BHF, qui réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 143 EUR sur le titre.

En ce qui concerne 2026, Capgemini confirme ses objectifs d'une croissance du CA de l'ordre de 6,5% à 8,5%, d'une marge opérationnelle comprise entre 13,6% et 13,8% et d'une génération de free cash-flow comprise entre 1,8 et 1,9 MdEUR.