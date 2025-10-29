Capgemini bien orienté avec des propos d'analyste
Selon le bureau d'études, la croissance de Capgemini au 3e trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, marque une amélioration notable par rapport au 2e trimestre, grâce notamment aux secteurs bancaires et TMT.
Suite à cette publication, Oddo BHF relève ses prévisions de croissance au 4e trimestre 2025 et pour 2026. Il en résulte une hausse de 1% et 1,5% de ses estimations de BPA pour 2025 et 2026, respectivement.
Valeurs associées
|132,6500 EUR
|Euronext Paris
|+2,00%
