 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 207,85
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capgemini bien orienté avec des propos d'analyste
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 16:24

Capgemini prend plus de 2%, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 160 à 169 euros, au lendemain d'une publication trimestrielle à ses yeux 'très positive'.

Selon le bureau d'études, la croissance de Capgemini au 3e trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, marque une amélioration notable par rapport au 2e trimestre, grâce notamment aux secteurs bancaires et TMT.

Suite à cette publication, Oddo BHF relève ses prévisions de croissance au 4e trimestre 2025 et pour 2026. Il en résulte une hausse de 1% et 1,5% de ses estimations de BPA pour 2025 et 2026, respectivement.

Valeurs associées

CAPGEMINI
132,6500 EUR Euronext Paris +2,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank