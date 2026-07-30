Capgemini: bénéfice net en recul au premier semestre mais prévision de croissance relevée

Le groupe français de services numériques Capgemini a vu son bénéfice net reculer de près d'un tiers au premier semestre, pénalisé par le coût de son plan de restructuration, mais il se montre aussi plus optimiste désormais pour sa croissance annuelle, selon un communiqué publié jeudi.

En repli de 31,3%, son résultat net a atteint 498 millions d'euros sur les six premiers mois de 2026, tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 8,8%, à 12 milliards d'euros.

Cela permet à l'entreprise de revoir à la hausse son objectif de revenus pour 2026 puisqu'elle espère désormais les faire augmenter dans une fourchette allant de 8,5% à 9% (contre +6,5 à +8,5% précédemment).

"Nous avons enregistré une croissance légèrement supérieure à nos attentes et qui demeure supérieure à celle du marché", s'est félicité le directeur général du groupe Aiman Ezzat, lors d'une conférence téléphonique.

Capgemini est notamment porté par ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA), et en particulier dans l'IA agentique, des interfaces capables d'effectuer des tâches de façon autonome pour un utilisateur.

"Nous sommes idéalement positionnés pour bénéficier de l'accélération des investissements liés à la souveraineté technologique, à la défense et à la sécurité, en particulier en Europe où ces enjeux deviennent des priorités stratégiques", a également souligné l'entreprise française.

En janvier, Capgemini avait annoncé son souhait de supprimer jusqu'à 2.400 postes en France face au ralentissement de son activité dans cette zone, et prévoir des coûts de restructuration d'environ 700 millions d'euros sur deux ans, dont la majeure partie en 2026.

Pour le premier semestre 2026, cela pèse pour "plus de 200 millions" d'euros dans ses comptes, a relevé Aiman Ezzat.

Au 30 juin, les effectifs de l'entreprise sont en baisse de 5.800 personnes par rapport à fin 2025, précise Capgemini.

Au début de l'année, l'entreprise avait aussi été au coeur d'une polémique après la révélation d'un contrat conclu par sa filiale CapgeminiGovernment Solutions (CGS) avec la police américaine de l'immigration, l'ICE.

Capgemini avait annoncé début février son intention de vendre cette société. "On espère boucler une transaction dans les semaines à venir", a indiqué jeudi le directeur général du groupe.

Selon plusieurs médias, dont L'Observatoire des multinationales, France 2 et Les Jours, Capgemini a notamment fourni un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères à l'ICE, police fédérale mobilisée par le président américain Donald Trump dans une vaste campagne anti-immigration.

Le groupe a depuis passé en revue l'ensemble de ses filiales.