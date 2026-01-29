Capgemini assure que son contrat avec l'ICE n'est "pas en cours d'exécution"

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le contrat entre une filiale de Capgemini et la police américaine de l'immigration (ICE), qui suscite de vives critiques, n'est "pas en cours d'exécution", a assuré jeudi le groupe d'informatique français à l'AFP, ajoutant qu'un conseil d'administration "exceptionnel" est prévu ce week-end.

Dans un message interne envoyé aux salariés du groupe mercredi et consulté par l'AFP, Capgemini indiquait sans plus de précisions que le contrat "n'est pas en cours d’exécution car il fait l'objet d'un recours" et que sa filiale américaine avait "d’ores et déjà engagé un processus d'examen du contenu de ce contrat, ainsi que des procédures de contractualisation".

Interrogée par l'AFP jeudi, l'entreprise cotée au CAC40 a confirmé que "d'après les informations qui ont été portées à sa connaissance, ce contrat attribué en décembre 2025 n’est, à date, pas en cours d’exécution."

"Sur proposition du directeur général Aiman Ezzat, un conseil d’administration exceptionnel de Capgemini est prévu dans le week-end", a par ailleurs indiqué le groupe.

En parallèle, la CGT a lancé une pétition interne à l'entreprise, appelant à mettre fin au contrat. D'après le syndicat, une réunion avec les représentants du personnel a également été convoquée vendredi matin.

Selon des informations de l'association L'Observatoire des multinationales publiées la semaine dernière et développées par France 2, Capgemini a notamment fourni à l'ICE un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères.

Dimanche, M. Ezzat avait indiqué dans un message publié sur LinkedIn avoir appris "par des sources publiques" la signature en décembre d'un contrat entre sa filiale américaine et la police fédérale de l'immigration mise en cause pour ses méthodes violentes.

Selon le dirigeant, la structure de cette filiale indépendante, soumise à la législation américaine, impose des règles d'étanchéité avec la direction centrale de l'entreprise.

Cette filiale "prend les décisions de manière autonome, dispose de réseaux étanches, et (...) le groupe Capgemini est dans l'impossibilité d'accéder à toute information classifiée, à des contrats classifiés", avait-il affirmé.

M. Ezzat a également assuré que "la nature" et le périmètre du contrat avaient "soulevé des interrogations au regard de ce que (Capgemini fait) habituellement en tant qu’entreprise de services et de technologie."

"La moindre des choses, je pense, de la part d'une entreprise française (...), c'est d'être transparente sur les contrats qu'elle a avec ICE, mais peut-être aussi qu'elle les questionne", a réaffirmé jeudi le ministre de l'Economie Roland Lescure lors de ses voeux à la presse.