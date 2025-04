Capgemini: acquisition dans l'anti-criminalité financière information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi le rachat de la filiale néerlandaise de la fintech britannique Delta Capita afin d'élargir son offre en matière de criminalité financière en Europe.



Le groupe technologique français explique que cette acquisition va lui permettre d'étoffer ses services auprès des banques, compagnies d'assurance et fonds de pension européens.



L'objectif est de les aider à se conformer aux réglementations en matière de conformité et de connaissance du client ('know your customer' ou KYC) ainsi qu'à des législations locales souvent complexes.



Les équipes de Delta Capita situées aux Pays-Bas comptent plus de 200 analystes et consultants, tous spécialisés dans la gestion de projets juridiques et réglementaires délicats.



La signature et la finalisation de l'acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, ont eu lieu simultanément hier.





