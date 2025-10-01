Capgemini acquiert SEIMAF

Capgemini SE CAPP.PA :
* ACQUIERT SEIMAF POUR RENFORCER SES CAPACITÉS EN INGÉNIERIE NUCLÉAIRE EN EUROPE
Texte original [https://tinyurl.com/3ath4x45] Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA
(Rédaction de Gdansk)
|122,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,93%
