Capgemini: accélère la bioéconomie grâce à l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce une nouvelle méthodologie d'ingénierie des protéines basée sur l'IA générative, réduisant de 99 % les besoins en données en identifiant les variantes de protéines les plus efficaces.



En passe d'être brevetée, cette nouvelle approche permettra de réduire considérablement le temps et les ressources nécessaires à la R&D et contribuera à accompagner des avancées scientifiques clés dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture et les sciences de l'environnement, assure Capgemini.



Parmi ses applications, l'optimisation d'enzymes pour la dégradation du plastique et la réduction du nombre d'expériences nécessaires en bio ingénierie.



Grâce à cette approche, Capgemini peut aider ses clients à réduire les coûts de développement des biosolutions et créer des cas d'usage qui n'étaient pas viables auparavant.





Valeurs associées CAPGEMINI 176,05 EUR Euronext Paris +0,83%