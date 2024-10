Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: abaissement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Capgemini abaisse sa fourchette-cible 2024 de croissance du chiffre d'affaires, à entre -2 et -2,4% à taux de change constants, et resserre à la baisse celle de marge opérationnelle, à entre 13,3 et 13,4%.



Le groupe de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 5,38 milliards d'euros au troisième trimestre 2024, en recul de 1,6% à taux de change constants, soit un cumul à neuf mois d'un peu plus de 16,5 milliards, en baisse de 2,3%.



'Notre croissance s'est légèrement améliorée au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre en dépit d'un contexte plus défavorable qu'anticipé dans certains secteurs, principalement celui de l'industrie', indique son DG Aiman Ezzat.



Par ailleurs, Capgemini fait part de la démission d'Olivier Roussat de son mandat d'administrateur avec effet immédiat, ramenant à 14 le nombre d'administrateurs, dont deux représentant les salariés et un représentant les salariés actionnaires.





