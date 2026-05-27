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Capgemini
information fournie par AOF 27/05/2026 à 09:06

(Zonebourse.com) - Le groupe a présenté sa feuille de route pour la période 2026-2028 et compte s'appuyer sur son positionnement pour aider les grandes entreprises à transformer les promesses de l'IA agentique en valeur tangible et à grande échelle. En ce qui concerne l'exercice en cours, la croissance des revenus, toujours à change constants, devrait être de l'ordre de 6,5 à 8,5%, la marge opérationnelle est attendue entre 13,6 et 13,8% et la génération de free cash-flow devrait être comprise entre 1,8 à 1,9 milliard d'euros. Entre 2025 et 2028, Capgemini compte réaliser un taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires de 5,5 à 7,5% à taux de change constants, avec environ 2 points issus des fusions/acquisitions. Sur la même période, la société s'attend également à augmenter son résultat d'exploitation avant charges liées aux acquisitions de 130 à 150 points de base, pour atteindre 12,1 à 12,3% du chiffre d'affaires. Enfin, le free cash-flow organique cumulé devrait être supérieur à 6 milliards d'euros sur la période 2026-2028.

La société a identifié cinq gisements de valeurs clés portés par l'IA pour sa croissance :

- La modernisation de la dette technologique accumulée par les grandes organisations depuis de nombreuses années va s'accélérer.

- Le nouveau stack technologique (l'ensemble des technologies utilisés pour construire et faire fonctionner une application) va nécessiter une refonte fondamentale de l'environnement technologique de l'entreprise.

- La nécessité de mettre en place une "tour de contrôle" des agents pour accompagner la gouvernance et l'orchestration de leur "main d'oeuvre" agentique.

- L'agentification des produits et services, ainsi que celle de leur conception et fabrication, qui va engendrer une nouvelle demande de transformation de la R&D, d'introduction d'IA physique, et de conseil spécialisé en innovation.

- L'agentification des opérations des entreprises qui alimente une demande en forte croissance pour le conseil en transformation et pour les services d'Opérations intelligentes, qui permettent de transformer et de gérer les opérations de ses clients.

Capgemini estime disposer "d'atouts", notamment une connaissance approfondie des enjeux business par secteur et métier, associée à une expertise de bout en bout couvrant la stratégie, la technologie, l'ingénierie et les opérations.

Le groupe indique également que son positionnement est renforcé par un écosystème de partenaires technologiques de premier plan et par une capacité à délivrer à grande échelle, comme en témoignent les investissement précoces de la société dans la Data et l'IA dès 2021.

Capgemini précise aussi que la forte création de valeur engendrée pour les clients par la transformation des entreprises grâce à l'IA agentique va alimenter la progression de la marge.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 09:06:00.

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