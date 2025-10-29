 Aller au contenu principal

CAC 40
8 225,50
+0,11%
CapGemini : +6,5% en 4 séances
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:25

Dope par ses résultats, CapGemini bondit de +6,5% en 4 séances, mais on note un scénario inhabituel avec une envolée de +10% le 28 octobre à l'ouverture vers 140,4E, suivie d'une rechute vers 130E : la principale résistance court et moyen terme des 138E (ex-plancher du 29/04 et 07/07) a donc déjà été testée.

Valeurs associées

CAPGEMINI
134,4000 EUR Euronext Paris +3,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

