CapGemini : -5% vers 99,3E, surveiller les 96E

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information fournie par Zonebourse•27/05/2026 à 12:28
Lanterne rouge du CAC40,
CapGemini
décroche de -5% vers 99,3E : les nouveaux objectifs financiers ne séduisent pas et le titre devra préserver le support crucial des 96,2E du 23 au 30 mars et du 9 avril... mais aussi du 26 octobre 2020.
Sous 96E, le titre s'exposerait à une rechute vers 81,5E, support testé mi-décembre 2018.
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information fournie par Boursorama avec AFP•27.05.2026•13:13•
Le géant américain de la tech Nvidia va augmenter ses dépenses à Taïwan pour atteindre 150 milliards de dollars par an, a annoncé son patron mercredi, qualifiant l'île d'"épicentre de la révolution" de l'intelligence artificielle (IA). D'après Jensen Huang, le ...
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Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a indiqué mercredi que les personnels ayant eu des comportements inappropriés avec des mineurs à l'école seraient désormais inscrits sur une liste noire, en présentant le projet de loi de protection de l'enfance. "Ça ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•27.05.2026•12:53•
Le groupe d'hôtellerie Accor a présenté mercredi les résultats d'un audit interne qui montrent une "absence de défaillances systémiques" ainsi qu'un "décalage entre les allégations et la réalité" après les accusations de traites d'êtres humains ou d'enfant lancées ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•27.05.2026•12:52•
L'ex-président de BP, Albert Manifold, a contesté mercredi le "faux récit" autour de son éviction, annoncée la veille par le géant britannique des hydrocarbures, la presse évoquant un comportement agressif et dirigiste envers ses collègues. "Je conteste totalement ...
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