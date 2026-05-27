CapGemini : -5% vers 99,3E, surveiller les 96E

Lanterne rouge du CAC40, CapGemini décroche de -5% vers 99,3E : les nouveaux objectifs financiers ne séduisent pas et le titre devra préserver le support crucial des 96,2E du 23 au 30 mars et du 9 avril... mais aussi du 26 octobre 2020.

Sous 96E, le titre s'exposerait à une rechute vers 81,5E, support testé mi-décembre 2018.