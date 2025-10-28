 Aller au contenu principal
CapGemini : +5% vers 134,7E, test des 140E intraday
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 13:15

CapGemini s'envole de +8% vers 140E et se dirige vers un test des 143E (MM200) ... mais il faudra attendre le franchisse de la résistance qui gravite vers 150E (plancher de décembre 2024) pour envisager une 'recovery' durable, avec un nouvel objectif à 156,5E (résistance de la mi-2025.

Valeurs associées

CAPGEMINI
132,4000 EUR Euronext Paris +3,32%
