CapGemini : 3% vers 150,5E les 156E en ligne de mire
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 11:59
Le titre a désormais le retracement des 156E (zénith de la mi-mai) en ligne de mire et pourrait viser au-delà les 1641E ( 38% sur ses planchers estivaux, soit 119E).
Valeurs associées
|150,5000 EUR
|Euronext Paris
|+3,01%
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque Schneider Electric a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards d'euros d'ici à 2030, le premier en plusieurs années, tout en dévoilant ses objectifs financiers à moyen-terme à l'occasion d'une journée ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne (BCE) a proposé jeudi de modifier la structure des exigences et des coussins de fonds propres des banques afin de simplifier la réglementation mise en place après la crise financière de 2008 sans pour autant alléger le fardeau réglementaire ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE
-
Le préfet de l'Ariège a annoncé l'abattage jeudi d'un troupeau de plus de 200 vaches après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans cet élevage des Bordes-sur-Arize, autour duquel des agriculteurs ont dressé des barrages pour bloquer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer