 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CapGemini : 3% vers 150,5E les 156E en ligne de mire
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 11:59

CapGemini réalise une des meilleures performances du CAC au 4ème trimestre: sa vigueur ne se dément pas avec un gain de 3% vers 150,5E (meilleur score intraday depuis le mi-juin, niveau de l'ex-plancher de fin novembre 2024).
Le titre a désormais le retracement des 156E (zénith de la mi-mai) en ligne de mire et pourrait viser au-delà les 1641E ( 38% sur ses planchers estivaux, soit 119E).

Valeurs associées

CAPGEMINI
150,5000 EUR Euronext Paris +3,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank